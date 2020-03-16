Северные воздушные потоки принесут похолодание в некоторые регионы России.

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России. На юге европейской части страны жителей ждет перепад температур в 15-20 градусов по Цельсию. Об этом сообщили научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

В конце рабочей недели в Красноярск и Новосибирск придет небывалое тепло. Плюс 20 градусов будет в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму, западе Ставрополья. Однако скоро северные воздушные массы сменят тепло на заморозки, осадков при этом не будет.

Несмотря на перепады температуры, погода останется выше климатической нормы. В Омске, Томске и Красноярске прогнозируется температура от плюс 4 до плюс 10 градусов. Специалисты Гидрометцентра отметили, что для данных регионов это "редчайший случай". Температурная норма будет превышена в 15 градусов по Цельсию. Также волноваться нужно жителям Камчатки, где мощный циклон увеличит скорость ветра. Порывы ветра будут достигать 30 метров в сккунду.

Ранее Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге.

Видео: YouTube/Timestorm Films