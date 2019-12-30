Эксперты: в Петербурге ожидается дефицит офисной недвижимости

Новые офисы появлялись в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что в Петербурге ожидается дефицит офисной недвижимости. Об этом сообщает Delovoe.TV со ссылкой на данные Colliers International.

По данным экспертов, в 2019 году в Петербурге реализовали 106 тысяч офисных квадратных метров, что на 22% меньше, чем в 2018 году. Новые офисы открыли в в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.

Отмечается, что в 2020 году строительные компании не анонсировали проекты по реализации помещений под офисы. По мнению специалистов, это приведет к сокращению свободного предложения на рынке недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что Дом Брюллова в Петербурге отдадут под Музей исламской культуры.

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