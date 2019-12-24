Петербургские власти отменяют действие сертификатов на путевки в детские лагеря

Это касается июньских поездок.

Петербургские власти отменяют действие сертификатов на поездки в детские лагеря в текущем году. Действие касается июньских поездок, насчет остальных месяцев пока ничего неизвестно. Как сообщила "Фонтанка", на этом Петербург сможет сэкономить порядка 1,6 миллиарда рублей.

Соответствующий документ появится в ближайшие дни. Тысячи уже выданных на лето сертификатов больше не будут действовать, отметили в комитете по образованию. В целом детские лагеря продали более 13 тысяч путевок, большая часть которых оказалась по сертификатам. Выдачу сертификатов могут возобновить в зависимости от решения правительства о работе детских лагерей летом. При положительном исходе родителям придется получать документы на оставшиеся смены.

Ранее сообщалось, что детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля.

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