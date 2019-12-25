Усадьбу Ломоносова на Большой Морской улице капитально отремонтируют

В Петербурге капитально отремонтируют усадьбу Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Соответствующее разрешение выдала Главгосэкспертиза России, сообщила пресс-служба ведомства.
В двухэтажном каменном доме с двумя флигелями и мастерской Ломоносов прожил и проработал восемь лет вплоть до своей смерти в 1765 году. Усадьбой после ученого владели его родственники, а затем почтовое ведомство. Во второй половине XIX века дом перешел во владение Министерства Внутренних дел, а после революции здание вновь заняла почтовая служба. Сегодня в бывшей усадьбе Ломоносова находится управление Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти.
Согласно проекту о реставрации, обновление ждет фасады здания общей площадью 4515 кв.м. Здесь проведут штукатурные работы, отремонтируют участки кирпичной кладки стен, восстановят декоративные лепные композиции, а также заменят водосточные трубы и оконные коробки.
Также мы сообщали, что крепость "Орешек" будет отреставрирована к 700-летию.
Фото: Главгосэкспертиза
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