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Усадьбу Ломоносова на Большой Морской улице капитально отремонтируют
Сегодня, 16:31
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himif

Усадьбу Ломоносова на Большой Морской улице капитально отремонтируют

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Соответствующее разрешение выдала Главгосэкспертиза России.

В Петербурге капитально отремонтируют усадьбу Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Соответствующее разрешение выдала Главгосэкспертиза России, сообщила пресс-служба ведомства.

В двухэтажном каменном доме с двумя флигелями и мастерской Ломоносов прожил и проработал восемь лет вплоть до своей смерти в 1765 году. Усадьбой после ученого владели его родственники, а затем почтовое ведомство. Во второй половине XIX века дом перешел во владение Министерства Внутренних дел, а после революции здание вновь заняла почтовая служба. Сегодня в бывшей усадьбе Ломоносова находится управление Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти.

Согласно проекту о реставрации, обновление ждет фасады здания общей площадью 4515 кв.м. Здесь проведут штукатурные работы, отремонтируют участки кирпичной кладки стен, восстановят декоративные лепные композиции, а также заменят водосточные трубы и оконные коробки.

Также мы сообщали, что крепость "Орешек" будет отреставрирована к 700-летию.

Фото: Главгосэкспертиза

Теги: реставрация, усадьба ломоносова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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esmarinov
Сегодня 17:29

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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