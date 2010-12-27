  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге готовятся к реставрации Московских триумфальных ворот
Сегодня, 11:10
128
nadezhda_sib

В Петербурге готовятся к реставрации Московских триумфальных ворот

0 0

Для того, чтобы обследовать памятник, выделили более 5 млн рублей.

В 2019 году  ООО "РЕСТАВРАТОР" обследует Московские триумфальные ворота для дальнейшей рестраврации. Об этом 20-го июня  сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

В течение года компания проведет инженерное обследование конструкций, натурные и лабораторные исследования материалов, обследует скульптуры, сделает архитектурные обмеры памятника, а также фотофиксацию. 

Работы проводятся по программе комитета за счёт средств бюджета  Петербурга. Стоимость контракта на разработку проекта  по реставрации - 5,8 млн. рублей.  Ее предполагается провести в 2020 году.

По словам пресс-службы, на данный момент облицовка ворот имеет утраты и повреждения отделочных слоев, на них также есть следы  внешней коррозии, частично утрачено заполнение швов между элементами облицовок, нарушена система водоотведения. 

Московские триумфальные ворота возводились в 1834-1838 гг. по проекту архитектора В.П. Стасова. Это мемориальный памятник, посвященный победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. 

Ранее Piter.TV поделился видео, на котором Ургант спел с Розенбаумом. 

Фото: gov.spb

 

Теги: московские триумфальные ворота, реставрация, триумфальные ворота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии