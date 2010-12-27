В Петербурге готовятся к реставрации Московских триумфальных ворот

Для того, чтобы обследовать памятник, выделили более 5 млн рублей.

В 2019 году ООО "РЕСТАВРАТОР" обследует Московские триумфальные ворота для дальнейшей рестраврации. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В течение года компания проведет инженерное обследование конструкций, натурные и лабораторные исследования материалов, обследует скульптуры, сделает архитектурные обмеры памятника, а также фотофиксацию.

Работы проводятся по программе комитета за счёт средств бюджета Петербурга. Стоимость контракта на разработку проекта по реставрации - 5,8 млн. рублей. Ее предполагается провести в 2020 году.

По словам пресс-службы, на данный момент облицовка ворот имеет утраты и повреждения отделочных слоев, на них также есть следы внешней коррозии, частично утрачено заполнение швов между элементами облицовок, нарушена система водоотведения.

Московские триумфальные ворота возводились в 1834-1838 гг. по проекту архитектора В.П. Стасова. Это мемориальный памятник, посвященный победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей.

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Фото: gov.spb