Капитальный ремонт, предполагающий реставрацию гранитной облицовки.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ФАУ Главгосэкспертизы России.

В ведомстве отметили, что соответствующий участок является является объектом культурного наследия "Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками". Во время проверки специалисты обнаружили щели между камнями облицовки, сколы на тумбах и плитах.

Работы могут занять до 7,5 месяцев.

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