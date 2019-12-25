Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ФАУ Главгосэкспертизы России.
В ведомстве отметили, что соответствующий участок является является объектом культурного наследия "Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками". Во время проверки специалисты обнаружили щели между камнями облицовки, сколы на тумбах и плитах.
Работы могут занять до 7,5 месяцев.
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Фото:википедия
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