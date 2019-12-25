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В Петербурге отремонтируют станции метро "Московская" и "Удельная"
Сегодня, 14:58
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smirenny

В Петербурге отремонтируют станции метро "Московская" и "Удельная"

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Ту же участь жду еще 4 станции петербургской подземки.

В 2021 году в Петербурге начнут работы по капитальному ремонты станции метро "Московская-2", сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

На начало следующего  2022 года капитальный ремонт запланировали на станции "Удельная". Также специалисты проведут подобные работы на станциях метро "Ладожская", "Озерки", "Технологический институт-2" и "Проспект Большевиков", однако точной даты не называют. 

В пресс-службе напомнили, что на данный момент идет ремонт станции "Маяковская". Работы оценили в 385 миллионов рублей, они продлятся почти год. 

Ранее мы писали, что рабочие начали разбирать гранитное напольное покрытие на "Маяковской".

Фото: vk.com/metrospbofficial

Теги: метро, московская, ремонт метро, удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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