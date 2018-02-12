Рабочие начали разбирать гранитное напольное покрытие на "Маяковской"

На станции «Маяковская» демонтировали мраморную облицовку стен

В четверг, 18 февраля, рабочие завершили демонтаж мраморной облицовки стен на станции метро "Маяковская". Сейчас начались работы по разборке гранитного напольного покрытия и подвесного армоцементного потолка. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Помимо этого специалисты уже демонтировали электросети, системы вентиляции и пожаротушения. Облицовку полностью заменят и восстановят. Кроме того, будут заменены входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтированы фасады и служебные помещения. В ходе работ также восстановят гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, заменят старые отводящие зонты и проведут капремонт трех эскалаторов.

Напомним, станцию метро закрыли в январе этого года на 11 месяцев.

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Фото: vk.com/metrospbofficial