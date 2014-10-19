Председатель комтранса проверил готовность станции метро "Маяковская"

Станцию закрыли почти год назад, в январе.

В первый день зимы, 1 декабря, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков осмотрел ход финальных работ на станции метро "Маяковская" и ее готовность к открытию. Станцию закрыли в январе, чтобы провести капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядчик закончил строительно-монтажные работы, в том числе комплекс гидроизоляционных работ, заменил армоцементные водоотводящие зонты на зонты из анодированного алюминия, выполнил капитальный ремонт трёх эскалаторов с полной заменой балюстрады.

В вестибюле заменили облицовку пола, стен, колонн из природного камня, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого алгомерата, которая обеспечит уверенную ориентацию в вестибюле. Не забыли и про служебные помещения: там провели капитальный ремонт, обновили инженерные коммуникации, благоустроили дворовую территорию.

Осталось закончить пуско-наладочные работы, установить программное обеспечение на смонтированное оборудование и выполнить финальную уборку.

Открыть обновленную станцию метро для пассажиров планируется 10 декабря.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм