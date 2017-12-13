"Маяковскую" открыли на вход и выход в 13.49

В Петербурге закрыта центральная станция "зеленой" ветки метро. В 13.49 объект открыли.

UPD: В 13.49 станцию открыли, взрывчатка в забытой сумке не обнаружена.

"Петербургский метрополитен" сообщил об экстренном закрытии станции "Маяковская". Информация об этом появилась в социальных сетях в 13.20. Людей эвакуировали со станции, поезда проезжают мимо платформы "Маяковской". Закрыт и переход на "Площадь Восстания".

Уже известны причины случившегося. Сотрудники метро обнаружили на платформе бесхозный предмет. Согласно инструкции, работники подземки вызвали на место обнаружения службу безопасности. Теперь подозрительный объект проверят на содержание оружия и взрывчатки, только после этого "Маяковская" продолжит работу.

Это происшествия может серьезно повлиять на транспортную ситуацию в центре города. Ведь "Маяковская" является самой популярной станцией "зеленой ветки", пассажиры также активно используют переход на "Площадь Восстания".