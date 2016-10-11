Стихи Маяковского прочли в честь юбилея одноименной станции метро

Метрополитен отпраздновал 50-летие открытия участка зеленой ветки от станции "Площадь Александра Невского-1" до "Василеостровской". В честь праздника на "Маяковской" прочли стихи поэта, чье имя носит станция.

В петербургской подземке отпраздновали 50-летний юбилей отрезка зеленой ветки от станции "Площадь Александра Невского-1" до "Василеостровской" (в том числе "Маяковская" и "Гостиный двор"). В честь этого на "Маяковской" прошли чтения. Разумеется. Собравшиеся зачитали творения Владимира Маяковского. В пресс-службе метрополитена сообщают, что а поздравительные концерт пришли Заслуженный артист РФ Сергей Кошонин, артисты Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра, режиссер и драматург Сергей Скоморохов.

Прочитать стихи могли не только артисты, но и все желающие. Сотрудники метрополитена даже распечатали текст Маяковского для тех, кто так и не выучил их в школе. Однако распечатки не потребовались: все строчки поэта зачитывали наизусть.

Фото: пресс-служба метрополитена

Видео: Instagram / s_p.spb