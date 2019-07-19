В Петербурге отремонтировали Адмиралтейскую набережную и приступили к Путиловской

Движение по Путиловской набережной будет ограничено до 7 августа.

В пятницу, 19 июля в Петербурге завершили ремонт Адмиралтейской набережной, а также приступили к аналогичным работам на Путиловской набережной. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Ремонтом Адмиралтейской набережной занимался подрядчик АО "ПО Возрождение". По итогу, в порядок привели 12,06 тыс. кв. метров проезжей части и 0,86 тыс. метров тротуара.

Эта же организация займется Путиловской набережной. В планах значится ремонт участка 1,24 км. Работы начнутся 20 июля, из-за них движение по набережной ограничат до 7 августа 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге перекроют доступ к крышам.

Видео: Piter.TV