В Петербурге перекроют доступ к крышам

Крыши домов Петербурга закроют для прогулок. Об этом 19 июля сообщили городские СМИ.
Экскурсии по крышам не только опасны для туристов, но и портят металлические покрытия в центре города. Для контроля над крышами в парадных установят камеры видеонаблюдения. Доступ к чердачным помещениям перекроют врезными замками.
Борьбу с руферами планируют завершить за год.
Ранее Piter.TVсообщал о том, что депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам городских домов. Соответствующие поправки планируется ввести в закон об административных правонарушениях.
Фото: Pixabay
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