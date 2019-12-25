В Петербурге осудили троицу, которая изнасиловала дубинкой разнорабочего из-за зарплаты

Суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Андрея Довгаля, Александра Лубкина и Павла Чауса, обвиняемых в незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании разнорабочего. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в ноябре 2020 года мужчины зверски издевались над своим 41-летним рабочим, который потребовал зарплату за проделанную работу. Они отобрали у своей жертвы паспорт и мобильный телефон, а после избили и изнасиловали дубинкой. Потерпевшего заперли в комнате на первом этаже.

Троицу нашли и задержали после того, как в полицию обратился брат разнорабочего. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все подсудимые полностью признали вину. Суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Ранее на Пулковской задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней.

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