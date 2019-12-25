На Пулковской задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней

Было возбуждено уголовное дело.

В Московском районе Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В субботу, 26 февраля, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в период с 25 по 26 февраля молодой человек изнасиловал ее 14-летнюю дочь. Было возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 27 февраля, в квартире по Пулковской улице был задержан 23-летний подозреваемый.

Ранее в Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Фото: Piter.tv