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На Пулковской задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней
Сегодня, 8:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковской задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней

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Было возбуждено уголовное дело.

В Московском районе Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В субботу, 26 февраля, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в период с 25 по 26 февраля молодой человек изнасиловал ее 14-летнюю дочь. Было возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 27 февраля, в квартире по Пулковской улице был задержан 23-летний подозреваемый.  

Ранее в Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, пулковская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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