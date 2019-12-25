Всего в Петербурге 4550 зданий, которые находятся в ведении исполнительных органов власти.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Петербурге отмыли почти 4 тысяч фасадов нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

По данным ведомства, службе осталось помыть лишь 14% зданий в Северной столице. Отмечается, что всего в ведении исполнительных органов 4550 зданий.

Ведомство создало специальный портал "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга", где можно проследить за состоянием зданий.

Ранее мы сообщали о том, что в первый день возобновления работы МФЦ в Петербурге выдали почти 5 тысяч документов.

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