В Петербурге отметили 196 лет со дня рождения Ивана Сеченова

Губернатор напомнил о вкладе Сеченова в российскую и мировую науку.

В Санкт-Петербурге 13 августа вспомнили о 196-й годовщине со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова, сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость трудов ученого, ставших основой отечественной физиологической школы.

"Многие годы его жизни проходили в Санкт-Петербурге. В нашем городе он защитил докторскую диссертацию, здесь началась его преподавательская работа. В Императорской медико-хирургической академии – предшественнице Военно-медицинской академии – Сеченов создал одну из первых в нашей стране физиологических лабораторий". Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Сеченов известен исследованиями рефлексов головного мозга и механизмов психической деятельности. Он создал первую в России физиологическую лабораторию в Императорской медико-хирургической академии, а затем аналогичный центр в Петербургском университете, где работал профессором более десяти лет. Также ученый стоял у истоков Бестужевских высших женских курсов.

С 1869 года Сеченов был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук, а с 1904 года — её почетным членом. В городе его имя носит Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН, установлен памятник у Института экспериментальной медицины, а на здании Военно-медицинской академии размещена мемориальная доска.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга