Петербургские вузы поддержали госрегулирование цен на платное обучение

Ректоры ведущих университетов города считают, что единые методики расчета стоимости образования помогут избежать демпинга и обеспечат равные условия для всех учебных заведений.

Петербургские высшие учебные заведения положительно оценивают инициативы Министерства науки и высшего образования по регулированию стоимости платного обучения. В текущем году цены на коммерческие места в университетах северной столицы увеличились в пределах инфляции, тогда как в некоторых московских вузах рост составил 50-60%. Об этом сообщает "Российская газета".

Как пояснил ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик, в подведомственных Минобрнауки вузах уже действуют четкие правила формирования стоимости обучения. Ректор Университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина подчеркнула, что основная миссия вузов - подготовка квалифицированных кадров, а не получение прибыли. Она считает разумным возможное введение "потолка цен" для повышения доступности образования.

В текущей приемной кампании уже действует новое правило - вузы обязаны заранее объявлять количество платных мест и не могут его превышать. Как отмечает председатель Совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, городские университеты традиционно придерживаются взвешенной ценовой политики, ориентируясь на объективные экономические показатели.

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Фото: Piter.TV