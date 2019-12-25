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В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года
Сегодня, 16:28
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В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года

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Не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце.

В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. 

На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Александр Беглов

Не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце. Новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские ёлки" будут сохранены. 

Сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Ранее в Ленобласти также отменили все массовые развлекательные мероприятия.

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, новый год
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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