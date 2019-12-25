Не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце.

В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Александр Беглов

Не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце. Новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские ёлки" будут сохранены.

Сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Ранее в Ленобласти также отменили все массовые развлекательные мероприятия.

Фото: Piter.tv