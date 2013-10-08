В Петербурге отменили требования по заполняемости залов

С сегодняшнего дня, 28 марта, в Петербурге снимают часть коронавирусных ограничений. Власти отменяют требования по заполняемости залов. Это означает, что все места в театрах, кинотеатрах, цирках и кинозалах могут быть заполнены.
При этом количество посетителей не должно превышать 2000 человек.
Мероприятия численностью до 3000 человек можно не согласовывать. Кроме того, сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе. Масочный режим не отменяли.
Ранее в "Мираж Синема" рассказали, как собираются выживать.
Фото: Piter.tv
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