Филиал издательства "Наука" в Петербурге не закроется

Соответствующий приказ отменили.

Петербургский филиал издательства "Наука", одного из старейших издательских компаний страны, не закроется . Как рассказал ТАСС, соответствующий недавний приказ о закрытии филиала на Васильевском острове отменили.

По словам руководителя филиала Елены Соловьевой, руководство издательства официально отменило приказ, поэтому сокращать штат петербургской точки из 50 человек не будут, работа продолжится. Отмечается, что долги по отоплению и электричеству "Наука" из Петербурга уже погасила, сейчас ведется разработка антикризисного плана по дальнейшему развитию филиала. Финансовую ситуацию в городском отделе считают непростой, но над ней готовы работать.

Ранее мы писали, что "Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений.

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