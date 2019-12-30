Бесплатный автобус до ТЦ "Мега Парнас" в Петербурге был отменен

В Петербурге остался единственный бесплатный экспресс-маршрут.

Автобус, который раньше отправлялся от станции метро "Комендантский проспект", перестал ходить в конце декабря. В администрации магазина объяснили Piter.tv, что автобусный маршрут действительно перестал работать и затруднились точно сказать будут ли рейсы возобновлены.

В Петербурге остался единственный бесплатный экспресс-маршрут, с помощью которого можно добраться до гипермаркета "Мега Парнас". Оставшийся автобус ходит от расположенного во Всеволожском районе Ленобласти магазина "Декатлон".

Отметим, что в 2013 году "Мега" полностью отказывалась от бесплатных автобусов. Однако после возмущений горожан торговый комплекс возобновил автобусные маршруты. Сейчас добраться из города до "Мега Парнас" можно только на городском или частном транспорте.

Ранее мы сообщали, что стала известна причина задымления в электробусе на проспекте Королева.

Фото: pixabay