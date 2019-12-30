Стала известна причина задымления в электробусе на проспекте Королева

Пассажиров в этот момент в автобусе не было.

Причиной задымления в салоне автобуса №128 стала неисправная аккумуляторная батарея. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Бакулин Моторс Групп" "Фонтанке.ру".

Неполадки в работе нескольких ячеек аккумуляторных батарей привели к повышению температуры, после чего оплавился материал.

Разбираться в ситуации будет рабочая группа, состоящая из представителей перевозчика и производителя, а также, возможно, изготовителя батарей. Перед возвращением автобуса на маршрут в нем поменяют поврежденные ячейки. Возгорание невозможно, так как электробусы оборудованы необходимыми системами безопасности. В пресс-службе отметили, что угрозы жизни и здоровья в данной ситуации для пассажиров нет.

Напомним, днем 10 января на проспекте Королева задымился автобус. На борьбу вышел водитель с огнетушителем.

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