Пассажиров в это время в автобусе не было.

В пятницу, 10 января, на проспекте Королева задымился автобус. На борьбу вышел водитель с огнетушителем. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Задымление произошло в салоне автобуса № 128. Водитель незамедлительно воспользовался огнетушителем. Отмечается, что в это время в салоне общественного транспорта не было пассажиров.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" заявили, что возгорания в салоне автобуса не было.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские водители встретили пятницу в кюветах.

Фото:pixabay