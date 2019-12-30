В пятницу, 10 января, на проспекте Королева задымился автобус. На борьбу вышел водитель с огнетушителем. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
Задымление произошло в салоне автобуса № 128. Водитель незамедлительно воспользовался огнетушителем. Отмечается, что в это время в салоне общественного транспорта не было пассажиров.
В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" заявили, что возгорания в салоне автобуса не было.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские водители встретили пятницу в кюветах.
Фото:pixabay
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