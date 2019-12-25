В Петербурге отмечается нехватка специалистов служб уборки

Однако общая готовность города к предстоящему зимнему сезону оценивается высоко.

В субботу, 3 октября, стало известно, что в Петербурге не хватает специалистов служб уборки.

Глава города поставил дорожным и жилищным службам задачу по обеспечению слаженности работы и эффективному взаимодействию в зимний период. На предприятиях города займутся соответствующими тренировками. Ко всему прочему, общая готовность города к предстоящему зимнему сезону оценивается высоко.

Вице-губернатор Николай Бондаренко отметил, что при проверке техники на готовность к работе в зиму, была обнаружена нехватка специалистов ручного труда для уборки улиц в снегопад.

Ранее мы писали, что за неделю с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора.

Фото: Piter.TV