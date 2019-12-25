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За неделю с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора
Сегодня, 11:03
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nadezhda_sib

За неделю с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора

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Уборка улиц происходит регулярно.

За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли более 2 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

В период с 7 по 13 сентября дорожные предприятия использовали для мытья дорог более 35 тыс. кубических метров воды и 29 литров специального шампуня. В очистке города были задействованы 450 единиц техники и более тысячи дворников. Больше всего мусора было убрано за выходные ― 635 тонн. 

Отмечается, что дороги обрабатываются дезинфицирующим средством. Кроме того, санитарную обработку проходят и павильоны ожидания транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты собрали 33 мешка мусора в результате уборки на Васильевском острове. 

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Теги: благоустройство, грязь, очистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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