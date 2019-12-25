За неделю с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора

Уборка улиц происходит регулярно.

За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли более 2 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

В период с 7 по 13 сентября дорожные предприятия использовали для мытья дорог более 35 тыс. кубических метров воды и 29 литров специального шампуня. В очистке города были задействованы 450 единиц техники и более тысячи дворников. Больше всего мусора было убрано за выходные ― 635 тонн.

Отмечается, что дороги обрабатываются дезинфицирующим средством. Кроме того, санитарную обработку проходят и павильоны ожидания транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты собрали 33 мешка мусора в результате уборки на Васильевском острове.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга