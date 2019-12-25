Активисты собрали 33 мешка мусора в результате уборки на Васильевском острове

Акция пройдет также и в других районах города.

В Петербурге стартовала серия субботников на прибрежных территориях города. В минувшее воскресенье, 13 сентября, активисты приводили в порядок Васильевский остров в устье реки Смоленки. Там собрали 33 мешка мусора, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Из них 10 мешков были со стеклом, 7 ― с пластиком, 16 ― со смешанными отходами и крупногабаритным мусором. В ходе акции активистам нужно было также сфотографировать и определить максимальное количество растений, птиц и насекомых, которые растут и обитают на территории. Благодаря такому квесту петербуржцам удалось найти чайку с поврежденным крылом, ее доставили в ветеринарный госпиталь.

Следующая акция пройдет уже сегодня, но теперь в Южно-Приморском парке в Красносельском районе. Следующая уборка запланирована 16 сентября на Суздальских озерах, 19 сентября ― на реке Оккервиль в Невском районе, 20 сентября ― на реке Новой в Кировском районе. Принять участие может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в группе "Экологического волонтерского центра" в "ВКонтакте". При себе необходимо иметь маску и антисептик.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шахте метро Петербурга произошло задымление.

Фото: Экологический волонтерский центр / VK