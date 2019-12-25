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В шахте метро Петербурга произошло задымление
Сегодня, 20:28
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smirenny

В шахте метро Петербурга произошло задымление

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Метро работает в штатном режиме.

Вечером в воскресенье, 13 сентября, между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект произошло задымление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

На место выехали сотрудники МЧС. Отмечается, что киоск шахты расположен на территории Университета им. Герцена. Сама шахта находится на капитальном ремонте и на время ремонта бетонной пробкой. Метро работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что на Новоорловской горит надворная постройка.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV

Теги: метро, метрополитен
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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