В шахте метро Петербурга произошло задымление

Метро работает в штатном режиме.

Вечером в воскресенье, 13 сентября, между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект произошло задымление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место выехали сотрудники МЧС. Отмечается, что киоск шахты расположен на территории Университета им. Герцена. Сама шахта находится на капитальном ремонте и на время ремонта бетонной пробкой. Метро работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что на Новоорловской горит надворная постройка.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV