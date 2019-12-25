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На Новоорловской горит надворная постройка
Сегодня, 16:48
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smirenny

На Новоорловской горит надворная постройка

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Огонь перекинулся на соседние постройки.

В воскресенье, 13 сентября, в три часа дня специалистам сообщили о возгорании на Новоорловской улице, 71. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что на частной территории в столярной мастерской загорелась надворная деревянная постройка. Отмечается, что здание обшито фанерой по всей площади, горит кровля. Огонь перекидывается на соседние строения. На место прибыла карета скорой помощи. Есть ли пострадавшие, неизвестно. 

Ранее мы писали, что на Арсенальной улице загорелась дверь в парадную.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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