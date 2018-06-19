В Петербурге откроют выставку, посвященную Хворостовскому

Выставку откроят в музее музыки.

В четверг, 27 августа, стало известно, что в музее музыки откроется выставка, посвященная оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

Из-за пандемии открытие выставки перенесли на 4 сентября. Так, инсталляция станет первой после карантинных ограничений традиционным мероприятием Шереметевского дворца. Посетители увидят личные вещи оперного цвета, а также фотографии. Также будет звучать его голос. Большинство предметов передали родители Дмитрия Хворостовского.

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Фото: Piter.TV