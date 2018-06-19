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В Петербурге откроют выставку, посвященную Хворостовскому
Сегодня, 15:53
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smirenny

В Петербурге откроют выставку, посвященную Хворостовскому

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Выставку откроят в музее музыки.

В четверг, 27 августа, стало известно, что в музее музыки откроется выставка, посвященная оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. 

Из-за пандемии открытие выставки перенесли на 4 сентября. Так, инсталляция станет первой после карантинных ограничений традиционным мероприятием Шереметевского дворца. Посетители увидят личные вещи оперного цвета, а также фотографии. Также будет звучать его голос. Большинство предметов передали родители Дмитрия Хворостовского.

Ранее мы писали, что в Петербурге отменили ежегодный крестный ход по Невскому проспекту 12 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: выставка дмитрий хворостовский, дмитрий хворостовский, музей музыки, новая выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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