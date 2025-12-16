В Москве умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Людмила Хворостовская, мать известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве на 91-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях глава Министерства культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Женщина умерла после продолжительной болезни. Министр выразил соболезнования семье и пообещал оказать поддержку в организации всех похоронных мероприятий.

Супруги Хворостовские жили в Красноярске. Власти региона поддерживали связь с ними. До выхода на пенсию Людмила трудилась в больнице акушером-гинекологом, но большая ее часть жизни была посвящена единственному сыну Дмитрию.

Оперный исполнитель скончался 22 ноября 2017 года в 55 лет в своем доме в Лондоне. На протяжении 2,5 лет Хворостовский боролся с раком головного мозга.

Фото: Telegram/глава Минкультуры Красноярского края Аркадий Зинов