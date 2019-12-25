В Петербурге открывается выставка памяти Дмитрия Хворостовского открылась

Большая часть экспонатов приехала из Красноярского краеведческого музея.

В музее театрального и музыкального искусства с пятницы, 4 сентября, открывается выставка "Голос, покоривший мир" памяти Дмитрия Хворостовского.

Большая часть экспонатов приехала из Красноярского краеведческого музея, многие предметы очень личные: записная книжка мамы оперного певца с записью о первом спектакле сына, чепчик и распашонка, дневник музыкальной школы, костюм, сшитый бабушкой, и многое другое.

Вход в музей стоит 200 рублей, 100 рублей по льготе. Выставка продлится до 29 ноября.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась фотовыставка "Война после Победы".

Фото: Piter.TV