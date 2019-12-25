В Петербурге открылась фотовыставка "Война после Победы"

Выставка посвящена 75-летию разгрома милитаристской Японии.

В среду, 2 сентября, в Петербурге открылась фотовыставка под названием "Война после Победы. К 75-летию разгрома милитаристской Японии".

Посмотреть на снимки можно в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. В основу экспозиции легли фотографии военных корреспондентов, которые смогли запечатлеть эпизоды советско-японской войны. Помимо прочего в состав выставки вошли подробности прохождения "второго Дня победы", где запечатлен момент подписи Акта о капитуляции Японии на борту американского линкора.

Напомним, что советско-японская война – вооруженный конфликт в августе-сентябре 1945 года между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го – с другой. В результате стремительного наступления советско-монгольских войск в Маньчжурии за короткое время была разгромлена Квантунская армия.

Ранее мы писали, что "Эрарта" открылась после карантина. Посетителей ждут 9 выставок.

Фото: russiainphoto.ru