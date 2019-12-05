В Петербурге отменили ежегодный крестный ход по Невскому проспекту 12 сентября

Эпидемиологическая ситуация является неблагополучной.

В этом году общегородского крестного хода в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября не будет. Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе. Информация об этом появилась на сайте Общегородского крестного хода.

Тем не менее, праздник пройдет в стенах монастыря Александро-Невской лавры. В этот день в Троицком соборе Лавры митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит праздничную Божественную литургию. После этого пройдет концерт и награждение победителей фотоконкурса "Александр Невский ― небесный покровитель Санкт-Петербурга" и вручение премии правительства "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" им. Александра Невского. На территории Петропавловской крепости откроется выставка, посвященная Ништадтскому миру.

В честь 800-летия святого князя в этом году запланирован ряд юбилейных мероприятий.

Традиционный крестный ход проходит от Казанского собора до Александро-Невской лавры.

Фото: пресс-служба ЛО