Районный жилкомсервис станет учебной базой для подготовки специалистов ЖКХ в Петербурге

В Жилкомсервисе ученики пройдут практическую часть занятий, а теоретическая состоится в учебном центре Жилкомитета.

Жилкомсервис № 1 Центрального района Петербурга превратится в учебно-производственную базу для подготовки специалистов в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Бондаренко.

Соглашение об участии в подготовке Жилкомсервис заключил с учебно-методическим центром (УМЦ) Жилищного комитета, документ подпишут на днях. Отмечается, что теоретическую часть ученики будут осваивать на базе УМЦ, а производственную – в самом Жилкомсервисе. Петербургские власти напомнили, что сфере ЖКХ необходимы компетентные кадры, поскольку средний возраст специалистов этой отрасли приближается к 55 годам. В текущем году уже 550 человек прошли обучение в УМЦ, с марта организация работает дистанционно.

В пресс-службе подчеркнули, что большое внимание УМЦ уделяет подготовке к обслуживанию жилых домов зимой, слушатели проходят программы содержания крыш, изучают особенности "холодного чердака" и системы обогрева кровли.

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Фото: Piter.TV