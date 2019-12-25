В Петербурге откроют три новые продуктовые сети

К запуску готовится сеть супермаркетов Like Market, "По пути" и "Мята".

В этом году в Петербурге планируют открыть сразу три новые продуктовые сети. К запуску готовится сеть супермаркетов Like Market, "По пути" и "Мята". Об этом пишет РБК.

Сеть супермаркетов "Мята" может открыть первый магазин в начале августа. Он появится на Богатырском проспекте. В сентябре свои двери для посетителей откроет еще один филиал на проспекте Испытателей. Всего к концу города в Петербурге должно появиться пять таких магазинов.

Кроме того, компания ООО "Тройка" готовит к запуску супермаркеты "По пути". Торговые точки планируют открыть на Гражданском проспекте, улице Мориса Тореза и на Рощинской улице в Гатчине. Ранее в этих помещениях находились магазины Spar и "Народная 7Я".

В конце июля ресторанная группа BB & Burgers и Boston планирует запустить четыре круглосуточные точки Like Market на улицах Доблести и Токарева. В августе появится еще пять магазинов. До конца года в Петербурге и Ленобласти откроются 15 торговых точек сети.

Ранее мы писали, что на улице Коллонтай закрылась "Карусель".

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