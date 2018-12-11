На улице Коллонтай закрылась "Карусель"

Сообщается, что магазин закрыли навсегда.

Во вторник, 7 июля, в редакцию Piter.TV попали кадры с улицы Коллонтай, там закрылся магазин "Карусель".

Как уточнил очевидец, магазин закрылся насовсем. Мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео, что сейчас происходит в магазине. Внутри идут работы, разбирают стеллажи. Отмечается, что скоро на этом же месте откроется другой гипермаркет – "Перекресток". Информация, что "Карусель" скоро закроется, появилась в конце июня.

Ранее мы писали, что гипермаркет "Карусель" на Коллонтай готовится к закрытию.

Видео: Piter.TV