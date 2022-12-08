В Петербурге откроют "суперколледж" в здании бывшего завода General Motors

Учебное заведение будет представлять собой центр, в котором подготовят специалистов рабочих и инженерных профессий.

В пятницу, 16 июня, стало известно, что к 2024 году откроют "суперколледж" в здании бывшего завода General Motors. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков изданию "Деловой Петербург".

Согласно плану учебное заведение будет представлять собой центр, в котором подготовят специалистов рабочих и инженерных профессий.

По словам Полякова, в настоящее время администрация города уже проектирует первый "суперколледж" площадью 50 тыс. "квадратов" для будущих работников промышленности. Его двери откроются ближе в 2026 году.

Для того, чтобы быстрее начать профессионально-техническое образование, на первом этапе разворачиваем суперколледж на уже имеющейся площадке – GM. По сути, это учебно-производственный комбинат, было такое советское понятие. А основная площадка потом будет новая. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

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