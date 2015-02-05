Преодоление глобального цифрового кризиса обсудили на ПМЭФ-2023. Зампредседателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об успехах в борьбе с киберпреступностью

Наши показатели это ноль похищенных денег, ноль потерянных данных. Это 100% обеспечение защиты наших граждан. У нас есть несколько больших программ, перед нами стоят крупные задачи. Уже можно говорить о конкретных результатах. Это платформа фрод-мониторинга, которая обеспечивает защиту от телефонного мошенничества, основываясь на принципах искусственного интеллекта.Она умеет обеспечивать эффективность работы своих систем на уровне 99.6%. Это значит, что если клиенты Сбера вдруг сообщили кому-то свои персональные данные, наши технологии смогут позаботиться о том, чтобы денежные средства не были переведены. Операция будет заблокирована, для этого разработаны специальные алгоритмы, проверяющие правомерность проводимых операций.

Станислав Кузнецов, Зампредседателя Правления Сбербанка