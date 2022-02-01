Сбер и "Аэрофлот" подписали соглашение, направленное на цифровизацию авиакомпании

Стороны договорились о расширении сотрудничества по использованию цифровой платформы Platform V.

Сбер и ПАО "Аэрофлот" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан на ПМЭФ-2023, подписи под ним поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Соглашение фокусируется на разработке и внедрении в авиакомпании цифровых технологий Сбера с целью повысить эффективность бизнес-процессов и улучшить клиентский опыт пассажиров.

Документ предполагает использование цифровых продуктов Сбера для разработки авиакомпанией системы коммерческой аналитики и системы прогнозирования доходов. Стороны договорились о расширении сотрудничества по использованию цифровой платформы Platform V.

Наше сотрудничество нацелено на скорейшее достижение технологической независимости "Аэрофлота" с применением лучших собственных решений Сбера. Мы уже сотрудничаем с компанией в части использования нашей цифровой платформы Platform V, а сейчас планируем расширять это сотрудничество и внедрять целый ряд других инновационных наработок, которые уже доказали свою эффективность в Сбере и у других наших партнеров. Уверен, что все эти меры позитивно скажутся на эффективности флагмана российской гражданской авиации. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Другое направление сотрудничества – совершенствование клиентского опыта пассажиров. Согласно подписанному соглашению, авиакомпания планирует использовать сервис авторизации клиентов "Сбер ID", в работе кол-центра могут быть внедрены технологии Сбера по голосовой биометрии и общения с клиентом через чат-бот.

Цифровая трансформация с использованием передовых отечественных достижений в области ИТ – приоритет в деятельности "Аэрофлота", который ориентирован на максимальный технологический суверенитет. У Сбера и "Аэрофлота" миллионы общих клиентов. Расширяя наше сотрудничество со Сбером в области внедрения цифровых продуктов в различных направлениях бизнеса, мы укрепляем наши конкурентные позиции и сможем предложить пассажирам уникальные продукты и еще более удобные персонализированные сервисы. Сергей Александровский, генеральный директор "Аэрофлота"

Фото: Пресс-служба Сбербанка