К началу учебного года в Петербурге появятся пять новых школ

Учебные заведения планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентябрю.

В Петербурге планируется ввести в эксплуатацию пять новых школ к началу нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 июля.

Две школы, рассчитанные на 550 мест, расположены на Шуваловском проспекте в районе Каменка. Один из объектов готов на 82%, второй – на 95%. В настоящее время специалисты завершают работы по отделке помещений, благоустройству территории и по монтажу наружного освещения.

Еще одно учебное заведение на 1600 мест появится в Приморском районе (Пригородный, уч. 415). Работы выполнены на 97%. Подрядчик выполняет работы по устройству фасада, вентиляции, чистовой отделке и благоустройству.

Новая школа на 825 мест появится и в ЖК "Северная долина" в Парголово. Объект готов на 80%. Специалисты благоустраивают территорию, ведут работы по отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем.

Также к 1 сентябрю свои двери вновь откроет школа №434, расположенная улице Мосина в Курортном районе Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге объявлены тендеры на строительство школ на Петровском острове и в Шушарах.

Фото: Piter.tv