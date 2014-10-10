Фонд капремонта объявил тендеры на строительство школ на Петровском острове и в Шушарах

Информация появилась на портале госзакупок.

Фонд капитального строительства и реконструкции объявил два тендера на строительство школ на Петровском острове и в Шушарах. Информация появилась на портале госзакупок. Общая сумма контрактов составляет почти 3,7 млрд рублей.

Школа на Петровском проспекте рассчитана на 1100 учеников. Начальная цена контракта составляет 1 792 975 503 рублей. Ещё одна школа на 1300 мест появится в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. Стоимость контракта оценивается в 1 906 177 709 рублей. В обоих учебных заведениях предусмотрены благоустроенные территории и бассейны. Заявки на участие можно подать до 3 августа этого года.

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Фото: Piter.tv