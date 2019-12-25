В Петербурге ищут мусорного оператора за 131 млрд рублей

Оператор будет работать с твёрдыми коммунальными отходами вплоть до 2031 года.

Смольный объявил конкурс на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Конкурс проводит комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Информация опубликована на сайте о проведении торгов.

Прием заявок будет завершен 4 августа, победитель будет объявлен 13 августа. Стоимость контракта составляет 131 млрд рублей.

Оператор будет работать с твёрдыми коммунальными отходами вплоть до 2031 года.

В начале июля Росприроднадзор посетил Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка.

Фото: Piter.tv