Росприроднадзор посетил Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка

Инспекторы передали информацию о несанкционированной свалке региональным властям.

Сотрудники регионального Росприроднадзора выехали в Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка. Об этом вечером 1 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте инспекторы осмотрели территорию, после передали информацию о несанкционированной свалке региональным властям.

По данным Управления на этих участках отсутствуют объекты, подлежащие федеральному экологическому надзору, – говорится в сообщении.

Напомним, днём в поселке Новый Свет огонь охватил свалку отходов неустановленного класса опасности. Отходы, сваленные на данном участке нелегально, относятся к неустановленному классу опасности, ранее специалисты Комитета государственного экологического надзора изъяли два грузовых автомобиля, свозивших мусор на площадку без разрешения.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО