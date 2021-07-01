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Росприроднадзор посетил Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка

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Инспекторы передали информацию о несанкционированной свалке региональным властям. 

Сотрудники регионального Росприроднадзора выехали в Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка. Об этом вечером 1 июля сообщили в пресс-службе ведомства. 

На месте инспекторы осмотрели территорию, после передали информацию о несанкционированной свалке региональным властям. 

По данным Управления на этих участках отсутствуют объекты, подлежащие федеральному экологическому надзору,

– говорится в сообщении.

Напомним, днём в поселке Новый Свет огонь охватил свалку отходов неустановленного класса опасности. Отходы, сваленные на данном участке нелегально, относятся к неустановленному классу опасности, ранее специалисты Комитета государственного экологического надзора изъяли два грузовых автомобиля, свозивших мусор на площадку без разрешения.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Теги: гатчинский район, росприроднадзор, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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