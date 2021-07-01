В Гатчинском районе горит мусор на нелегальной свалке

В поселке Новый Свет огонь охватил свалку отходов неустановленного класса опасности.

Две пожарных бригады 42 пожарно-спасательной части Гатчины ликвидируют возгорание на нелегальной свалке коммунальных и строительных отходов в поселке Новый Свет. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть рано утром 1 июля: к прибытию пожарных огонь охватил территорию примерно в 250 квадратных метров.

Отходы, сваленные на данном участке нелегально, относятся к неустановленному классу опасности, ранее специалисты Комитета государственного экологического надзора изъяли два грузовых автомобиля, свозивших мусор на площадку без разрешения.

Обстоятельства пожара и организации нелегальной свалки расследуют работники эконадзора и прокуратуры.

Ранее в Ленобласти была создана новая служба по борьбе с нелегальными свалками - экомилиция.

Видео: Telegram/Мегаполис