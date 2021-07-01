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В Гатчинском районе горит мусор на нелегальной свалке

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В поселке Новый Свет огонь охватил свалку отходов неустановленного класса опасности.

Две пожарных бригады 42 пожарно-спасательной части Гатчины ликвидируют возгорание на нелегальной свалке коммунальных и строительных отходов в поселке Новый Свет. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть рано утром 1 июля: к прибытию пожарных огонь охватил территорию примерно в 250 квадратных метров. 

Отходы, сваленные на данном участке нелегально, относятся к неустановленному классу опасности, ранее специалисты Комитета государственного экологического надзора изъяли два грузовых автомобиля, свозивших мусор на площадку без разрешения. 

Обстоятельства пожара и организации нелегальной свалки расследуют работники эконадзора и прокуратуры. 

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Видео: Telegram/Мегаполис

Теги: гатчинский район, мусор, нелегальная свалка, новый свет, отходы, пожар на свалке, стихийная свалка, чрезвычайная ситуация
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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