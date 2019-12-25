В Петербурге откроют пункт психологической помощи для студентов

В студгородке будут работать два сотрудника службы психологической помощи.

В Петербурге на базе Петергофского кампуса СПбГУ появится пункт психологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе.

Так, два сотрудника службы психологической помощи и консультанты-практики будут работать в студгородке. Планируется, что специалисты будут оказывать помощь учащимся.

Предполагается, что участвовать в их организации и проведении смогут и сами студенты городской комитет по науке и высшей школе.

Особое внимание психологи уделят проведению мероприятий, которые будут направлены на адаптацию первокурсников к новым условиям жизни.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года петербуржцы позвонили 2,7 млн раз на номер 112.

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