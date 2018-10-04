С начала года петербуржцы позвонили 2,7 млн раз на номер 112

Один оператор принимал порядка 600 обращений в сутки.

За 10 месяцев 2020 года на телефон "112" позвонили более 2,7 млн раз, что на 11% больше результатов прошлого года. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на заседании совета при полпреде Президента РФ в СЗФО 9 декабря.

Автоматизированная система "112" входит в состав комплекса "Безопасный город" и принимает обращения петербуржцев на пяти иностранных языках силами 149 сотрудников. Система интегрирована со главными экстренными оперативными службами города – скорой помощью, полицией, спасателями, газовщиками. Известно, что один оператор в период пандемии коронавируса принимал свыше 600 обращений в сутки, хотя нормой считается 360, поэтому Смольный планирует увеличить штат службы "112" еще на 68 человек.

Тем временем, ЗакС Петербурга принял законопроект о легализации советских вывесок.

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