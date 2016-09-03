В Петербурге откроют филиал "Сколково"

Представитель комитета по промышленной политике объявил о появлении филиала "Сколково" в Петербурге.

До конца года в Санкт-Петербурге может открыться филиал научного фонда “Сколково”. Площадка для размещения уже выбрана - это Ленполиграфмаш. Сейчас на этом месте располагается технопарк. О об этом сообщил глава комитета по промполитике Максим Мейксин.

По словам представительства ведомства, все затраты на организацию фонд будет нести самостоятельно. Соглашение петербургского правительства со “Сколково” уже достигнуто. Появление филиала на территории города ожидается уже к концу этого года. Известно, что на данный момент резидентами “Сколково” хотят стать около 170-190 компаний из Петербурга.

Напомним, что основной центр по разработке и коммерциализации научных проектов располагается в Москве.