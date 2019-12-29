В Петербурге откроют государственные приюты для животных

В виде субсидий приютам выделено 2,7 миллиона рублей.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге откроют два государственных приюта для животных. Об этом заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам депутатов, соответствующие учреждения помогут разгрузить частные приюты. Кроме того, госприюты послужат базой для организованной стерилизации бездомных животных. Отмечается, что город выделит 2,7 миллиона рублей в виде субсидий на приюты для бездомных собак и кошек.

Отмечается, что получить субсидию смогут лишь те приюты, которые смогут собрат пакет документов и подать заявление на специальный конкурс.

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