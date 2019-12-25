В Петербурге откроют центр цифрового образования

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Северной столице появится центр цифрового образования при школе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района.
Центр цифрового образования появится при школе № 120. В учреждении будет цифровая видеостудия, компьютерный класс и кинотеатр VR-видео. Также будут работать курсы робототехники, сетевого и системного администрирования.
Соответствующий центр примет первых учеников в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что школьники Ленобласти вернутся к очному обучению 9 ноября.
Фото:pixabay
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