  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге откроют центр цифрового образования
Сегодня, 16:29
239
IRINA_CHALKINA

В Петербурге откроют центр цифрового образования

0 0

Будут работать курсы робототехники, сетевого и системного администрирования.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Северной столице появится центр цифрового образования при школе.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района.

Центр цифрового образования появится при школе № 120. В учреждении будет цифровая видеостудия, компьютерный класс и кинотеатр VR-видео. Также будут работать курсы робототехники, сетевого и системного администрирования. 

Соответствующий центр примет первых учеников в 2021 году. 

Ранее мы сообщали о том, что школьники Ленобласти вернутся к очному обучению 9 ноября.

Фото:pixabay

Теги: цифровое образование, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии